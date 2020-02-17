В России появился еще один долларовый миллиардер

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Состояние основателя финтех-стартапа Revolut Николая Сторонского вскоре превысит 1,6 миллиарда долларов, пишет Forbes.
Revolut закончил очередной раунд, направленный на привлечение инвестиций, по его результатам оценка компании увеличена до шести миллиардов долларов. Доля Сторонского в компании составляет 30%, таком образом, его состояние составит 1,6 миллиарда долларов.
Год назад состояние бизнесмена равнялось 500 миллионам долларов.
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