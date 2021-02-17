Предприятия ЖКХ Свердловской области потеряли более 3,5 миллиарда рублей в пандемию

Предприятия ЖКХ Свердловской области потеряли более 3,5 миллиарда рублей в пандемию

Сегодня, 13:40ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Объём убытков у предприятий ЖКХ Свердловской области превысил 3,5 миллиарда рублей. Убытки связаны со снижением платежеспособности жителей из-за коронавируса.

В условиях пандемии многие жители Свердловской области оказались неплатежеспособными, что и являлось одной из причин убытков предприятий ЖКХ на общую сумму более 3,5 миллиарда рублей. Заметное снижение платежей произошло в мае 2020 года, пишет ТАСС.

В последний весенний месяц количество платежей снизилось на 20%. Компании ЖКХ пытались компенсировать потери дальнейшими сборами, однако, это ни к чему не привело.

- Снижение платежей произошло не только из-за того, что снизились доходы граждан. Как раз те граждане, у которых снизились доходы, получили большую социальную поддержку из бюджета, в первую очередь - федерального уровня. В то же время была поддержка из областного бюджета малоимущим гражданам и различным категориям,рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Напомним, в декабре 2020 года долги жителей Нижнего Тагила за услуги ЖКХ превысили 1,7 миллиарда рублей. Выяснилось, что только за электроэнергию не платит около 15% горожан.

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