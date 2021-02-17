Предприятия ЖКХ Свердловской области потеряли более 3,5 миллиарда рублей в пандемию

- Снижение платежей произошло не только из-за того, что снизились доходы граждан. Как раз те граждане, у которых снизились доходы, получили большую социальную поддержку из бюджета, в первую очередь - федерального уровня. В то же время была поддержка из областного бюджета малоимущим гражданам и различным категориям,рассказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.