С качканарской дочки ЕВРАЗа Росприроднадзор требует 240 миллионов рублей

На предприятие 17 февраля запланирован визит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Ура.ру.
В определении суда сказано, что исковое заявление Росприроднадзора было принято на рассмотрение и возбуждено производство по делу. Предварительное заседание планируется провести 19 марта.
Согласно открытым данным, в 2019 году Качканарский ГОК получил предписание за утилизацию отходов III и IV класса опасности без лицензии. Повторная проверка прошла в начале 2021 года. Однако ее результаты пока неизвестны.