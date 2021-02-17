С качканарской дочки ЕВРАЗа Росприроднадзор требует 240 миллионов рублей

С Качканарского горно-обогатительного комбината, входящего в структуру ЕВРАЗа Росприроднадзор по УрФО требует 240 миллионов рублей. Соответствующая информация содержится в картотеке дел Арбитражного суда.

На предприятие 17 февраля запланирован визит губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, сообщает Ура.ру. В определении суда сказано, что исковое заявление Росприроднадзора было принято на рассмотрение и возбуждено производство по делу. Предварительное заседание планируется провести 19 марта. Согласно открытым данным, в 2019 году Качканарский ГОК получил предписание за утилизацию отходов III и IV класса опасности без лицензии. Повторная проверка прошла в начале 2021 года. Однако ее результаты пока неизвестны.

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