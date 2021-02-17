Суд обязал екатеринбургский бар выплатить долг за «ковидные каникулы»

Суд обязал екатеринбургский бар выплатить долг за «ковидные каникулы»

Сегодня, 14:31ЭкономикаФото: Яндекс.Карты
Бар «Мизантроп» в Екатеринбурге суд обязал выплатить более одного миллиона рублей долга за простой помещения в 2020 году во время «ковидных» ограничений.

17-й арбитражный апелляционный суд изменил решение регионального Арбитражного суда по спору между АО «ВУХИН» и баром «Мизантроп». Последний задолжал чуть более миллиона рублей за простой в 2020 году, сообщает Znak со ссылкой на начальника департамента по правовым и имущественным отношениям АО «ВУХИН» Светлана Брылина.

Она отметила, что такому решению компания рада. Она отметила, что бар является арендатором уже в течение пяти лет, однако регулярно не исполнял свои обязанности. Это в результате привело к накоплению долга.

Брылина добавила, что «Мизантроп» до сих пор имеет задолженность по арендной плате за 2019 год. Кроме того, арендатор выехал из помещения, оставив его в неудовлетворительном состоянии.

Напомним, иск АО «ВУХИН» был удовлетворен 24 ноября частично. Суд обязал выплатить аренду с января по февраль 2020 года, а от платы за период простоя из-за коронавируса, заведение было освобождено.

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