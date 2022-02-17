Новая столовая появится в школе в поселке Баранчинский

В 2021 году Кушвинский городской округ и ОАО «УГМК» заключили соглашение о сотрудничестве. После выделения средств с подрядчиками был заключен договор на создание проекта. С сентября по декабрь прошлого года уже была подготовлена документация для проектирования, проведены инженерные изыскания, обследование и оценка состояния конструкций. А в январе 2022 года проект уже был готов.