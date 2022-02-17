Новая столовая появится в школе в поселке Баранчинский

Образовательный процесс проходит на базе двух зданий. Одно из них построено в 2020 году, а второе — в 1965 году, рассказала директор школы Татьяна Ляпина. Организация питания, по ее словам, во втором здании сопряжена с некоторыми проблемами.
В частности, в 2008 году начали действовать новые санитарно-эпидемиологические требования. Тогда администрация школы выделила средства на разработку проекта по строительству пристроя с теплым переходом. Однако, по словам директора, он не прошел государственную экспертизу.
В 2021 году Кушвинский городской округ и ОАО «УГМК» заключили соглашение о сотрудничестве. После выделения средств с подрядчиками был заключен договор на создание проекта. С сентября по декабрь прошлого года уже была подготовлена документация для проектирования, проведены инженерные изыскания, обследование и оценка состояния конструкций. А в январе 2022 года проект уже был готов.
На данный момент проект подготавливается для прохождения госэкспертизы. Ожидается, что согласование окончится 1 мая 2022 года.
Новая столовая будет иметь один этаж и будет соединяться с основным зданием с помощью теплого перехода. Общая ее площадь составит 2,6 тысячи квадратных метров. Там будет оборудован обеденный зал на 250 мест, умывальники, санузлы, раздаточная, камеры для хранения продуктов и так далее.
В подвальном помещении расположится комнала для персонала, санузлы и душевые, а также дополнительные помещения.