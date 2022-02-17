От владеющего долей ЕВРАЗа офшора отказался Роман Абрамович

Долю в металлургическом холдинге ЕВРАЗ оформил на себя российский бизнесмен Роман Абрамович. Ранее она принадлежала компании Greenleas International Holdings Ltd на себя.

Абрамович был косвенным держателем 417 миллионов акций. Теперь он владеет ими напрямую, сообщил сам холдинг на Лондонской фондовой бирже. На территории Свердловской области на данный момент работают два предприятия, принадлежащие ЕВРАЗу — это Нижнетагильский металлургический комбинат и Качканарский горно-обогатительный комбинат. Greenleas International Holdings Ltd зарегистрирована на Британских Виргинских островах и ей принадлежали 28,64% акций холдинга с правом голоса. Напомним, ЕВРАЗ НТМК является одним из главных загрязнителей воздуха в Нижнем Тагиле. На него приходится до 396 килограммов выбросов формальдегида в год и более 99% сероводорода. Превышение выбросов и наказание ЕВРАЗ НТМК. Каковы последствия смога в Нижнем Тагиле?

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