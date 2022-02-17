Росстат сообщил о замедлении роста цен на продукты питания

Росстат сообщил о замедлении роста цен на продукты питания
Росстат сообщил о замедлении роста цен на продукты питания
Сегодня, 09:37ЭкономикаФото: 1MI

Росстат сообщил о замедлении темпов инфляции в России

Инфляция в России с начала года составляет более 1%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики.

Инфляция в России по итогу прошлого года была 8,4%. Она оказалась выше ожидаемой, поэтому президент Владимир Путин распорядился о повышении пенсий на 8,6%. С февраля эти социальные выплаты получают, в том числе и 949 748 жителей Свердловской области.

В Росстате между тем отмечают, что цены в стране продолжают расти. Но темпы инфляции, по сравнению с прошлым годом, несколько ниже. С начала этого года она составляет 1,3%.

Дороже всего сейчас обходятся фрукты и овощи, они подорожали на 1,6%. Вполовину дешевле детское питание из овощей и фруктов. Крепкий алкоголь, подпадающий под государственные пошлины, вырос в цене на 0,7%.

Макароны, пастеризованное молоко, сливочное масло прибавили в стоимости 0,6%. А сахар, сметана, творог, сыры, и сухие молочные смеси для детского питания — 0,5%. То же самое касается разных видов колбас.

За неделю, с 5 по 11 февраля, цена упала и на мясное детское питание — на 0,5%. И на 0,4% стали дешевле куриные яйца. Мороженая рыба уронила в стоимости до 0,3%, сообщают «Новые Известия».

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