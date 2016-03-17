Администрация Нижнего Тагила собирается убрать уличных торговцев с проспекта Ленина (ФОТО)

Делается это для того, чтобы летом, когда торговцев больше всего, центральная улица города не превращалась в узкую тропинку из-за разложенного товара. Разрабатывается проект по созданию рядом со зданием вокзала площадки, на которой уличные торговцы смогут реализовывать свой товар.

Мы рассматриваем площадку на улице Садовая, рядом с вокзалом, между мини-рынком и торговым центром «Парус». Там участок 500 квадратных метров. Хотим там создать благоустроенный мини-рынок, но пока ответа от руководства РЖД ещё не получили. Это их участок земли, не муниципальный сказала журналисту TagilCity.ru Людмила Магомедовна, начальник Управления промышленной политики и развития предпринимательства.

Между Администрацией и уличными торговцами, которыми чаще всего становятся женщины пенсионного возраста, уже прошел один раунд противостояния. Полиция устраивала рейды и штрафовала за незаконную торговлю. Если раньше штрафы были относительно невелики, то теперь они доходят до 3-4 тысяч, а это уже ощутимо. Но торговцы не сдавались, именно поэтому стороны попытались договориться.

Бабушкам объявили мораторий, им пока можно торговать. После всех наших публикаций и встреч, они написали к нам обращение, в котором сказали, что что бы мы ни делали, какие бы условия ни создавали, они никуда уходить не собираются.

Возможно, действительно есть пенсионерки, не согласные променять проспект Ленина на улицу Садовая, но журналисту TagilCity.ru встретились исключительно те, кто с энтузиазмом отнесся такому переезду.

Мы с удовольствием. На предпоследней встрече нас было человек 50, все были за вокзал. Там ведь проходимость большая. Весной там рассада только так пойдет сказала одна женщина.



Мы об этом и просили. Единственное что, место должно быть не где-нибудь в закоулках. Мы встречались с Геннадием Мальцевым (главой Ленинского района) и просили выделить место рядом с рынком и мемориалом. Нам сказали, что вопрос будет решаться рассказала ещё одна торгующая тагильчанка.

Опасение вызывает лишь одно — если те, кто торгует сейчас на проспекте Ленина уйдут, то не придут ли на освободившееся место новые торговцы? В этой ситуации хотелось бы услышать мнение тагильчан о том, как они относятся к уличной торговле.

Стоит добавить, что в Нижнем Тагиле собираются бороться и с торговыми павильонами, построенными с нарушением законодательства.