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Администрация Нижнего Тагила собирается убрать уличных торговцев с проспекта Ленина (ФОТО)
Сюжеты:
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Администрация Нижнего Тагила собирается убрать уличных торговцев с проспекта Ленина (ФОТО)

17 марта 2016, 18:45ЭкономикаДенис Таратонов
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