Чиновник Туринского района незаконно заключал муниципальные контракты с фирмой супруги

Установлено, что чиновник Туринского района начал свой запретный бизнес с 2013 года. С того момента и до настоящего времени муниципальный служащий управлял хозяйствующим субъектом «Лесная техническая продукция», наперекор существующим федеральным и региональным запретам. Примечательно, что официальным директором данной организации является жена чиновника.