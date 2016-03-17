Чиновник Туринского района незаконно заключал муниципальные контракты с фирмой супруги
17 марта 2016, 08:25ЭкономикаТимофей Данилов
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По сообщениям региональной прокуратуры, глава Фабричного сельского управления занимался предпринимательством вопреки закону.
Установлено, что чиновник Туринского района начал свой запретный бизнес с 2013 года. С того момента и до настоящего времени муниципальный служащий управлял хозяйствующим субъектом «Лесная техническая продукция», наперекор существующим федеральным и региональным запретам. Примечательно, что официальным директором данной организации является жена чиновника.
Помимо этого, сельский глава несколько лет подряд заключал с этой фирмой договоры от лица местной администрации. Это договоры на оказание жилищно-коммунальных, строительных, сельскохозяйственных и прочих нужд села.
По факту незаконного участия в предпринимательстве возбуждено уголовное дело.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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