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2,1 миллиарда рублей из бюджета израсходованы с нарушениями в 2016 году в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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2,1 миллиарда рублей из бюджета израсходованы с нарушениями в 2016 году в Свердловской области

17 марта 2017, 18:10Экономика
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