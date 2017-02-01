2,1 миллиарда рублей из бюджета израсходованы с нарушениями в 2016 году в Свердловской области
17 марта 2017, 18:10Экономика
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Свердловский Минфин завершил проверку расходования средств областного бюджета за 2016 год.
В ходе проверки было обнаружено, что при расходовании 2,1 млрд рублей были допущены нарушения: средства были потрачены незаконно, сообщает «Правда УрФО».
117 юридических и должностных лиц были привлечены к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 4,3 млн рублей.
После обнаружения нарушений был восстановлен 181 млн рублей. 110 млн рублей уже были израсходованы на оплату контрактов с подрядчиками.
Особое внимание при контроле средств регионального бюджета уделялось строительству детских учреждений, переселению граждан из аварийного и ветхого жилья, объектам ХКХ и спорта, а также вопросам благоустройства и эффективности использования имущества, рассказала глава ведомства Галина Кулаченко.
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