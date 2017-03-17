Государство может начать софинансирование пенсий в России
17 марта 2017, 15:45Экономика
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В Национальной ассоциации негосударственных пенсионных фондов считают, что помощь правительства в софинансировании пенсии может помочь мотивировать россиян начать копить деньги на старость.
В НАФП считают, что введения льгот на НДФЛ, которые предложили Минфин и Центробанк, будет недостаточно для того, чтобы мотивировать людей нести 6% от своей зарплаты в фонды.
В правительстве же по этому поводу говорят о существующем в настоящее время дефиците бюджета, сообщает газета «Известия».
Комментируя ситуацию, эксперты сомневаются, что люди начнут копить пенсию, ведь в стране имеется негативный опыт, когда сбережения граждан просто «сгорали», поэтому у россиян нет доверия к такому способу накоплений.
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