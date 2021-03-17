О нехватке денег на водопровод для деревни Универсиады заявили в Екатеринбурге

О нехватке денег на водопровод для деревни Универсиады заявили в Екатеринбурге

Сегодня, 10:14ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
Об отсутствии средств на строительство водопровода для деревни Универсиады-2023 в Екатеринбурге заявили в местном «Водоканале».

На проведение работ требуется 383 миллиона рублей. Однако компания такими средствами не располагает. Об этом рассказал начальник инвестиционной службы предприятия Дмитрий Миронов на заседании комиссии городской думы по городскому хозяйству, пишет РБК.

В официальном отчете предприятия сказано, что МУП собственные средства привлечь не может, потому что на покрытие долга и процентов не заложено в тариф. Кроме того, нет и источника возврата, а потому на 2021 год не был определен источник финансирования затрат по этой статье.

Напомним, ранее гендиректор «Водоканала» Евгений Лузгин заявил, что требуется построить для деревни 15 километров трубопровода. Начало строительных работ планировалось с 1 апреля. Кроме того, чтобы обеспечить городу бесперебойное водоснабжение, должны быть проложены около 40 километров сетей.

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деньгиВодоканалУниверсиадаЕкатеринбург
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