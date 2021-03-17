Общежитие с жильцами в поселке под Нижним Тагилом снова выставлено на продажу

Общежитие, в котором проживает более сотни семей, в поселке Баранчинский под Нижним Тагилом снова выставили на продажу. Лот появился на сайте Российского аукционного дома.

Начальная стоимость многоквартирного дома составляет 44,3 миллиона рублей. Его площадь составляет 4,7 тысячи квадратных метров. Здание является общежитием и в нем прописаны 55 человек. Торги планируется провести 19 апреля. Общежитие снова было выставлено на продажу после того, как были изменены условия продажи из-за претензий прокуратуры, пишет Znak. В частности, теперь покупатель должен сохранить статус общежития и оставить за жильцами право пользования помещениями, пока иное жилье им не будет предоставлено. Напомним, общежитие было впервые выставлено на продажу летом 2020 года. Однако после вмешательства Кушвинской прокуратуры торг были приостановлены. Тогда за лот было запрошено 50 миллионов рублей. Причиной продажи стало то, что электромеханический завод предоставил общежитие в качестве залога по кредиту в «Уралтрансбанке». Позднее здание было переведено на баланс банка, чтобы погасить долг. Так как «Уратрансбанк» проходит процедуру банкротства, его имущество распродается в рамках конкурсного производства. Поэтому оснований для оспаривания сделки конкурсный управляющий не имеет. В Нижнем Тагиле продали общежитие вместе с проживающими там людьми

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