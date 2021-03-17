Спрятанные в офшоре 9 млн долларов долга ВГОКа за ЖКХ взыскивают судебные приставы

Спрятанные в офшоре 9 млн долларов долга ВГОКа за ЖКХ взыскивают судебные приставы

Сегодня, 18:24ЭкономикаФото: 1mediainvest.ru
9 миллионов долларов долга за ЖКХ, которые тагильский ВГОК спрятал в офшорах, взыскивают судебные приставы.

ФССП России направила в Верховный суд Британских Виргинских островов постановление по инициативе «ЭнергосбыТ Плюс». Согласно документу, офшорная компания «Амбер Глоу Интернешнл Групп» должна вернуть на депозит судебных приставов займы в сумме 159 миллионов рублей и 15 миллионов долларов.

В 2013 году денежные средства компании выдал нижнетагильский ВГОК, сообщает пресс-служба энергетической компании. По данным из открытых источников обе компании подконтрольны предпринимателю Владиславу Шацилло.

Энергетическая компания неоднократно и безрезультатно пыталась уладить вопрос погашения долга с предприятием, поэтому обратилась в суд. На сегодня задолженность ВГОКа перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет более 650 миллиона рублей (или девять миллионов долларов).

Напомним, общий долг тагильского ВГОКа, процедуру банкротства которого начали в 2018 году, составляет почти 900 миллионов рублей.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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