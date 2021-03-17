Спрятанные в офшоре 9 млн долларов долга ВГОКа за ЖКХ взыскивают судебные приставы

Энергетическая компания неоднократно и безрезультатно пыталась уладить вопрос погашения долга с предприятием, поэтому обратилась в суд. На сегодня задолженность ВГОКа перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет более 650 миллиона рублей (или девять миллионов долларов).