Спрятанные в офшоре 9 млн долларов долга ВГОКа за ЖКХ взыскивают судебные приставы

ФССП России направила в Верховный суд Британских Виргинских островов постановление по инициативе «ЭнергосбыТ Плюс». Согласно документу, офшорная компания «Амбер Глоу Интернешнл Групп» должна вернуть на депозит судебных приставов займы в сумме 159 миллионов рублей и 15 миллионов долларов.
В 2013 году денежные средства компании выдал нижнетагильский ВГОК, сообщает пресс-служба энергетической компании. По данным из открытых источников обе компании подконтрольны предпринимателю Владиславу Шацилло.
Энергетическая компания неоднократно и безрезультатно пыталась уладить вопрос погашения долга с предприятием, поэтому обратилась в суд. На сегодня задолженность ВГОКа перед Свердловским филиалом «ЭнергосбыТ Плюс» составляет более 650 миллиона рублей (или девять миллионов долларов).
Напомним, общий долг тагильского ВГОКа, процедуру банкротства которого начали в 2018 году, составляет почти 900 миллионов рублей.