Тагильский бизнесмен Лев Мордвов просит признать его банкротом из-за долгов в 17 млн

Согласно материалам дела, Лев Мордвов был зарегистрирован в качестве ИП с 25 января 1996 года. Причиной неплатежеспособности послужила пандемия COVID-19, товарооборот предпринимателя снизился более чем в четыре раза. До апреля 2020 года у Мордвова в Нижнем Тагиле было две пиццерии, два кафе и пять буфетов в торговых и спортивных центрах города. Он является пенсионером и получает пенсию по старости в размере 16,6 тысячи рублей.