Тагильский бизнесмен Лев Мордвов просит признать его банкротом из-за долгов в 17 млн

Заявление о признании должника банкротом было принято 30 декабря 2020 года. У Мордвова семь текущих производств на сумму более 17 миллионов рублей, согласно картотеки арбитражного суда Свердловской области.
Согласно документу, Мордвов по решению суда должен выплатить 16 миллионов рублей ООО «Продальянс», совладельцами которого являются Максим Британов и Антон Алексеев. Также предприниматель задолжал 171 тысячу рублей МУП «Нижнетагильские тепловые сети» и 141 тысячу рублей администрации города. Кроме того у бизнесмена имеется задолженность по налогам и сборам за третий квартал 2020 года и кредит в сумме 784 тысячи рублей с исполнительным сбором в размере 81 тысячи рублей.
Мордвов просит признать его банкротом и ввести процедуру реструктуризации долгов. Резолютивная часть была объявлена 1 февраля 2021 года. На заседание 4 февраля стороны не явились и требуемые дополнительные документы не были представлены, поэтому оно было отложено на 4 марта.
Согласно материалам дела, Лев Мордвов был зарегистрирован в качестве ИП с 25 января 1996 года. Причиной неплатежеспособности послужила пандемия COVID-19, товарооборот предпринимателя снизился более чем в четыре раза. До апреля 2020 года у Мордвова в Нижнем Тагиле было две пиццерии, два кафе и пять буфетов в торговых и спортивных центрах города. Он является пенсионером и получает пенсию по старости в размере 16,6 тысячи рублей.
В результате суд постановил ввести в отношении Мордвова процедуру реструктуризации долгов. Судебное заседание по рассмотрению дела о банкротстве назначено на 15 июля 2021.
Напомним, в Нижнем Тагиле продается здание пиццерии у цирка, которая работала около 25 лет. Проблемы с арендой у владельца Льва Мордвова начались в октябре 2018 года, когда здание приобрела компания «Продальянс». До этого за аренду помещений предприниматель платил 54,6 тысячи рублей в месяц, но новый арендодатель потребовал 750 тысяч рублей ежемесячно.