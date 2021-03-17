Цены на подсолнечное масло в России побили 200-летний рекорд

По словам гендиректора «Русагро» Максима Басова, в России не хватает подсолнечника, для полноценной загрузки производственных мощностей.
В конце 2020 года цена на подсолнечник составила 38 рублей за один килограмм, а в январе поднялась до 40 рублей без НДС. К февралю цена подскочила до 44 рублей, а в марте — до 47.
Генеральный директор предполагает, что руководство страны введет ограничения на экспорт подсолнечного масла.
Напомним, 9 марта стало известно о введении постоянного мониторинга цен на продукты в России. Об этом распорядился премьер-министр России Михаил Мишустин. Это позволит наладить системный анализ ситуации на рынке, а также прогнозировать риски подорожания продукции и принимать вовремя меры для сдерживания цен. Оценка динамики поручена министерству экономического развития.