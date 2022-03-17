Первые поручения по сохранению стабильности даны в Свердловской области

Это было сделано 17 марта на первом заседании оперштаба по решению данных задах. По словам губернатора, на данный момент нужно мониторить ситуацию в экономике, инфраструктуре и соцсфере, а также поддерживать устойчивое функционирование всех отраслей. Кроме того, должны быть разработаны дополнительные меры поддержки людей.
На заседании рассматривались вопросы строительной сферы, отработаны механизмы сохранения стабильности в условиях санкций. В будущем такая же работа будет проводиться и по другим отраслям. Для каждого направления создаются отдельные рабочие группы.
Рабочая группа по экономическому направлению будет возглавлена замгубернатора Алексеем Шмыковым. Вопросами импортозамещения и минимизации ущерба от зарубежных поставок будет заниматься группа во главе с замгубернатора Василием Козловым.
Также созданы группы оперативного реагирования на решения приостанавливающих работу иностранных компаний, сохранения стабильности на рынке труда, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания роста цен, доступности ЖКХ и общественного транспорта, доступности продуктов питания и лекарств.
Кроме того, за контакты с малым и средним бизнесом будет отвечать замглавы региона Дмитрий Ионин. Он должен создать рабочую группу и «горячую линию» для взаимодействия с предпринимателями, сообщили в департаменте информационной политики.