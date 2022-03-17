Первые поручения по сохранению стабильности даны в Свердловской области

Это было сделано 17 марта на первом заседании оперштаба по решению данных задах. По словам губернатора, на данный момент нужно мониторить ситуацию в экономике, инфраструктуре и соцсфере, а также поддерживать устойчивое функционирование всех отраслей. Кроме того, должны быть разработаны дополнительные меры поддержки людей.