Первые поручения по сохранению стабильности даны в Свердловской области

Первые поручения по сохранению стабильности даны в Свердловской области
Первые поручения по сохранению стабильности даны в Свердловской области
Сегодня, 20:15ЭкономикаФото: 1MI
Задачи по обеспечению стабильности экономики и социальной сферы Свердловской области поставил губернатор Евгений Куйвашев перед министрами.

Это было сделано 17 марта на первом заседании оперштаба по решению данных задах. По словам губернатора, на данный момент нужно мониторить ситуацию в экономике, инфраструктуре и соцсфере, а также поддерживать устойчивое функционирование всех отраслей. Кроме того, должны быть разработаны дополнительные меры поддержки людей.

На заседании рассматривались вопросы строительной сферы, отработаны механизмы сохранения стабильности в условиях санкций. В будущем такая же работа будет проводиться и по другим отраслям. Для каждого направления создаются отдельные рабочие группы.

Рабочая группа по экономическому направлению будет возглавлена замгубернатора Алексеем Шмыковым. Вопросами импортозамещения и минимизации ущерба от зарубежных поставок будет заниматься группа во главе с замгубернатора Василием Козловым.

Также созданы группы оперативного реагирования на решения приостанавливающих работу иностранных компаний, сохранения стабильности на рынке труда, обеспечения продовольственной безопасности и сдерживания роста цен, доступности ЖКХ и общественного транспорта, доступности продуктов питания и лекарств.

Кроме того, за контакты с малым и средним бизнесом будет отвечать замглавы региона Дмитрий Ионин. Он должен создать рабочую группу и «горячую линию» для взаимодействия с предпринимателями, сообщили в департаменте информационной политики.

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