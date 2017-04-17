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23 миллиарда рублей будет потрачено на нужды ЖКХ в 2017 году в Свердловской области
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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23 миллиарда рублей будет потрачено на нужды ЖКХ в 2017 году в Свердловской области

17 апреля 2017, 13:35Экономика
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