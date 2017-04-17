23 миллиарда рублей будет потрачено на нужды ЖКХ в 2017 году в Свердловской области
17 апреля 2017, 13:35Экономика
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Свердловская область в текущем году планирует получить 23 млрд руб. на нужды ЖКХ из разных финансовых источников, в том числе и частных. Деньги пойдут на обновление жилищного фонда и улучшение коммунальной инфраструктуры.
Как пишет «Правда УрФО», мероприятия по изменениям в сфере ЖКХ уже согласованы с губернатором области. При получении достаточного финансирования, планируется также вкладываться в обновление производственных фондов промышленных предприятий.
Помимо этого, средства будут потрачены на перевод экономики Свердловской области на энергосберегающий путь развития.
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