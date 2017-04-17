39 миллионов рублей скрыл от налоговой руководитель предприятия в Нижнем Тагиле

Руководитель обвиняется в сокрытии денежных средств предприятия, за счет которых производится взыскание налогов.

В 2015 году, зная о имеющейся недоимки налогов, мужчина совершил сокрытие 39 млн руб. Данные средства управляющий направил на осуществление хозяйственной деятельности организации.

Как сообщает СК по Свердловской области, факт нарушения был выявлен при проведении мероприятий представителями налоговой инспекции.