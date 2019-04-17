В Екатеринбурге уволили начальника отдела по борьбе с коррупцией

Начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Екатеринбургу уволили по требованию прокуратуры в связи с утратой доверия.
Экс-полицейский Эдуард Ворони при этом находится под стражей с октября прошлого года, сообщает портал Е1. Как сообщают в пресс-службе надзорного ведомства, силовик получил взятку в особо крупном размере – охотничье ружьё и принадлежности к нему на 700 тысяч рублей. За это Воронин обещал конкретные действия или бездействие.
Помимо этого, у бывшего полицейского обнаружили дорогостоящую недвижимость, которую он не указал в декларации.
По результатам проверки прокуратура города в адрес начальника ГУВД России по Свердловской области внесла представление, по результатам рассмотрения которого указанный сотрудник полиции уволен из органов внутренних дел в связи с утратой доверия, добавили в надзорном ведомстве.
Расследование уголовного дела находится на контроле прокуратуры.