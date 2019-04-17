В Екатеринбурге уволили начальника отдела по борьбе с коррупцией

Экс-полицейский Эдуард Ворони при этом находится под стражей с октября прошлого года, сообщает портал Е1. Как сообщают в пресс-службе надзорного ведомства, силовик получил взятку в особо крупном размере – охотничье ружьё и принадлежности к нему на 700 тысяч рублей. За это Воронин обещал конкретные действия или бездействие.