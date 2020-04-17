Мэрия Нижнего Тагила выставит на торги еще четыре муниципальных объекта недвижимости

Планируется выставить на продажу производственную базу на улице Ермака, 5, представляющую из себя комплекс из четырех зданий общей площадью около 577 кв. м., нежилое здание по улице Алтайской, 51 (652 кв. м) и два помещения в жилом доме по улице Карла Маркса, 61 (в общей сложности 63 кв. м).

Данный вопрос, вероятнее всего, будет рассмотрен в мае.

Сам план приватизации муниципального имущества был одобрен думой в ноябре прошлого года. В него вошли 22 объекта, на общую стоимость от 17 до 20 миллионов рублей. Это нежилые здания, цокольные помещения, гаражи. Среди них есть два памятника архитектуры. Это дом торговца Колодкина на улице Огаркова и Треуховский дом на улице Кирова. Последний прошлым летом был разрушен дождями.