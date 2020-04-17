В Свердловской области зарплатный фонд гостиничного бизнеса сократился на 90%

Эксперт отметил, что гостиницы отказались от специалистов, работающих на аутсорсинге, а основную часть штата отправляют в отпуск без содержания.

По его прогнозам, в апреле загрузка отелей и гостиниц составит не более 10%. В таких условиях сохранить зарплатный фонд в прежнем объеме гостиничный бизнес не сможет.

Еще одним ударом по гостиничному бизнесу Свердловской области стала отмена выставочных мероприятий, множество которых, по заявлению Мальцева, были запланированы на март — май.