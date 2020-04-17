В Свердловской области зарплатный фонд гостиничного бизнеса сократился на 90%
Сегодня, 10:22ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Объем сокращения фонда оплаты труда в гостиничном бизнесе на Среднем Урале сократился на 90%, соответствующее заявление сделал ТАСС директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.
Сюжеты: Коронавирус
Эксперт отметил, что гостиницы отказались от специалистов, работающих на аутсорсинге, а основную часть штата отправляют в отпуск без содержания.
По его прогнозам, в апреле загрузка отелей и гостиниц составит не более 10%. В таких условиях сохранить зарплатный фонд в прежнем объеме гостиничный бизнес не сможет.
Еще одним ударом по гостиничному бизнесу Свердловской области стала отмена выставочных мероприятий, множество которых, по заявлению Мальцева, были запланированы на март — май.
Согласно плану регионального правительства о проведении выставочных мероприятий, в этот период должны были состояться 19 крупных выставок из 38 запланированных на 2020 год.
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