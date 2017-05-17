Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Бюджет для горожан»

Так, конкурс направлен на повышение уровня финансовой грамотности тагильчан. Кроме того, тем самым горожане смогут понять вопросы управления общественными финансами. Среди участников ждут как организации, так и частные лица.

Работы принимаются в пяти номинациях: «Интерактивный бюджет города Нижний Тагил для граждан», «Разработка рейтинга понятности бюджета города Нижний Тагил для граждан» и «Популярный словарь бюджетных терминов». В номинации «Бюджет города Нижний Тагил: просто о сложном» учащимся и студентам от 14 до 18 лет предлагают сравнить городской бюджет с семейным. А в номинации «Бюджет города Нижний Тагил: сколько я плачу и что получаю?» - подготовить проект о видах и размерах платежей в городскую казну, проанализировать перечень муниципальных услуг, пособий и пенсий, которые предоставляются за счет бюджетных средств сообщают в мэрии.