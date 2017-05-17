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Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Бюджет для горожан»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Тагильчане приглашаются к участию в конкурсе «Бюджет для горожан»

17 мая 2017, 08:45Экономика
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