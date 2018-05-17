«ВКонтакте» отказались передавать данные пользователей в НБКИ

16 мая на странице исполнительного директора социальной сети «ВКонтакте» Андрея Рогозова была опубликована информация о том, что данные пользователей не будут передаваться Национальному бюро кредитных историй. Также он подтвердил, что ранее социальная сеть рассматривала сотрудничество с НБКИ, о чём в начале апреля писал ряд СМИ.

Рогозов отметил, что сервис продолжит бороться с несанкционированным сбором такой информации, усложняя к ней доступ технически и юридически.

Мы поддерживаем открытость интернета, но также считаем, что каждый человек вправе сам решать, какой информацией делиться. «ВКонтакте» предоставляет предельно простые и понятные настройки приватности для личных страниц. Вы всегда можете ограничить доступ к Вашим данным для индексации внешними сервисами и поисковыми системами сообщил исполнительный директор «ВКонтакте».