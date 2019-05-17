Неделя предпринимательства проходит в Свердловской области

Перед правительством Свердловской области стоит задача к 2024 году увеличить до 160 тысяч количество граждан, занятых в сфере малого и среднего предпринимательства. Для этого разрабатываются различные способы поддержки начинающих бизнесменов.

В рамка Недели предпринимательства состоятся церемония вручения награды «Заслуженный предприниматель Свердловской области», а также торжественная церемония традиционной «Премии номер один».

Как отметил первый вице-президент Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей Михаил Черепанов, в этом году впервые среди критериев оценки конкурсантов учитывались публикации об участниках в СМИ. Награждение победителей состоится 21 мая.

В Свердловской области, по мнению экспертов, отмечается рост интереса к малому и среднему предпринимательству, а молодые бизнесмены сейчас смещают акценты от решения текущих проблем к вопросам долгосрочных перспектив.