Среднемесячная зарплата свердловчан составила 39,1 тыс. рублей
Сегодня, 13:58ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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Средняя заработная плата жителей Свердловской области в марте этого года, по данным Свердловскстата, составила 39,1 тысячи рублей.
По сравнению с мартом 2018 года зарплата жителей Свердловской области увеличилась на 6,2%. Самые высокие зарплаты в марте 2019 года получили работники финансовой и страховой сфер (64,9 тысячи рублей в среднем). Ученые заработали в среднем 60,5 тысячи рублей за месяц. На третьем месте по уровню зарплаты оказались сотрудники сфер информации и связи, они заработали 60,3 тысячи рублей.
Наибольшее увеличение средней зарплаты зафиксировано в сфере здравоохранения — на 12,6%. Таким образом, медработники получают в среднем 40 тысяч рублей в месяц. Также выросли зарплаты педагогов — на 11% и составили 33 тысячи рублей в месяц.
Напомним, в феврале, по данным Свердловскстата, жители региона в среднем заработали 38 тысяч рублей.
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