Среднемесячная зарплата свердловчан составила 39,1 тыс. рублей

По сравнению с мартом 2018 года зарплата жителей Свердловской области увеличилась на 6,2%. Самые высокие зарплаты в марте 2019 года получили работники финансовой и страховой сфер (64,9 тысячи рублей в среднем). Ученые заработали в среднем 60,5 тысячи рублей за месяц. На третьем месте по уровню зарплаты оказались сотрудники сфер информации и связи, они заработали 60,3 тысячи рублей.