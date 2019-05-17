В Свердловской области подорожала аренда однокомнатных квартир

В первом квартале 2019 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 11,2 тысячи рублей. Общеобластной показатель на порядок ниже данных по Екатеринбургу. Там, по данным специалистов N1.RU, стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем составляет 18 тысяч рублей.

В целом по России аренда квартир подорожала на 4%, следовательно, областной показатель в 2,5 раза превышает общероссийский.

Продолжает расти интерес к долгосрочной аренде квартир, при этом россияне отдают интерес вариантам с наиболее доступной ценой.