В Свердловской области подорожала аренда однокомнатных квартир
За первый квартал 2019 года средняя цена за аренду однокомнатной квартиры в Свердловской области увеличилась на 10%, по данным сервиса «Авито недвижимость».
В первом квартале 2019 года средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры составляла 11,2 тысячи рублей. Общеобластной показатель на порядок ниже данных по Екатеринбургу. Там, по данным специалистов N1.RU, стоимость аренды однокомнатной квартиры в среднем составляет 18 тысяч рублей.
В целом по России аренда квартир подорожала на 4%, следовательно, областной показатель в 2,5 раза превышает общероссийский.
Продолжает расти интерес к долгосрочной аренде квартир, при этом россияне отдают интерес вариантам с наиболее доступной ценой.
В марте этого года эксперты сообщали, что в Екатеринбурге зафиксирован быстрый рост стоимости аренды элитных квартир. Аренда двухкомнатной квартиры в столице Урала обойдется в 22 тысячи рублей, «трешку» можно арендовать в среднем за 30 тысяч рублей.