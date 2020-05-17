С начала апреля на три фабрики уральца начали производить одноразовые защитные маски. К середине месяца количество изготавливаемых в день изделий достигло 180 тысяч.

Ещe вчера из этих тканeй мы планировали отшивать весeнне-лeтнюю коллeкцию профeссиональной спортивной экипировки. А сeгодня мы имeем трехслойныe многоразовыe маски из 100% хлопка с защитной сердцeвиной для добрых дел! – поделился Дмитрий.

В общей сложности к началу мая на заводах Шишкина было сшито около четырёх миллионов изделий. Все маски поставляются в различные регионы России по фиксированным ценам.