Модельер из Екатеринбурга перепрофилировал свои предприятия на пошив масок
Модельер Дмитрий Шишкин из Екатеринбурга перепрофилировал свои предприятия на пошив средств индивидуальной защиты для медиков. Об этом предприниматель рассказал на своей странице во ВКонтакте.
С начала апреля на три фабрики уральца начали производить одноразовые защитные маски. К середине месяца количество изготавливаемых в день изделий достигло 180 тысяч.
Ещe вчера из этих тканeй мы планировали отшивать весeнне-лeтнюю коллeкцию профeссиональной спортивной экипировки. А сeгодня мы имeем трехслойныe многоразовыe маски из 100% хлопка с защитной сердцeвиной для добрых дел! – поделился Дмитрий.
В общей сложности к началу мая на заводах Шишкина было сшито около четырёх миллионов изделий. Все маски поставляются в различные регионы России по фиксированным ценам.
Параллельно с этим на предприятиях налаживается производство медицинских защитных костюмов для врачей – это стало возможным в рамках сотрудничества с Минпромторгом РФ. Сейчас фабрики модельера выходят на цифру 50 тысяч комплектов в сутки.