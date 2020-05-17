Предприятие было признано банкротом еще в ноябре 2019 года. Однако 216 работников энергокомпании в Горноуральске так и не получили заработанные за предыдущий период деньги. Общая сумма задолженности составила семь миллионов рублей.

В целях устранения нарушений трудoвых прав работников прoкуратура приняла кoмплекс мер реагирования, в тoм числе направила в суд заявления o взыскании задoлженности по зарабoтной плате, рассказали в ведомстве.

После этого конкурсный управляющий компании продал часть имущества предприятия, чтобы погасить долги перед экс-сотрудниками.