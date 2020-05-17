Прокуратура обязала энергокомпанию из Горноуральска выплатить долги по зарплате
Работникам «Пригородной компании выработки тепловой энергии» из Горноуральска выплатили долги по заработной плате через полгода только после вмешательства прокуратуры Пригородного района. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Предприятие было признано банкротом еще в ноябре 2019 года. Однако 216 работников энергокомпании в Горноуральске так и не получили заработанные за предыдущий период деньги. Общая сумма задолженности составила семь миллионов рублей.
В целях устранения нарушений трудoвых прав работников прoкуратура приняла кoмплекс мер реагирования, в тoм числе направила в суд заявления o взыскании задoлженности по зарабoтной плате, рассказали в ведомстве.
После этого конкурсный управляющий компании продал часть имущества предприятия, чтобы погасить долги перед экс-сотрудниками.
«Пригородная компания выработки тепловой энергии» в ноябре прошлого года задолжала сотрудникам 16 котельных в ГГО. Ранее на невыплату заработной платы жаловались работники котельной в посёлке Черноисточинск - руководство предприятия обещало отдать долги в ближайшее время после банкротства.