Мобильная дуэль: на Среднем Урале продавцы победили водителей

Сегодня почти 70% голосового и интернет-трафика на корпоративном рынке Свердловской области приходится на сферу торговли. Мы связываем это с развитием активных продаж, в том числе, и в онлайн режиме. В борьбе за клиента многие компании используют интернет-каналы, WEB-кнопки, чтобы заказчик сразу мог бесплатно позвонить, кликнув значок на сайте рассказал Евгений Иванов, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.