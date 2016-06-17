Мобильная дуэль: на Среднем Урале продавцы победили водителей
В Свердловской области сотрудники и владельцы магазинов признаны самыми активными телефонными переговорщиками и интернет-пользователями. «МегаФон» впервые обнародовал рейтинг самых «говорящих» и интернет-зависимых бизнес-отраслей Среднего Урала. Главными конкурентами продавцов стали водители, строители и банкиры.
Сегодня почти 70% голосового и интернет-трафика на корпоративном рынке Свердловской области приходится на сферу торговли. Мы связываем это с развитием активных продаж, в том числе, и в онлайн режиме. В борьбе за клиента многие компании используют интернет-каналы, WEB-кнопки, чтобы заказчик сразу мог бесплатно позвонить, кликнув значок на сайте рассказал Евгений Иванов, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона» на Урале.
Вторыми в рейтинге самых общительных стали представители транспортной сферы, третью строчку заняли строители, а замыкают топ- лидеров региона – банкиры, финансисты и машиностроители.
Расстановка мест в рейтинге Свердловской области меняется, когда представители бизнеса выезжают в командировки за границу. Топ-5 активных пользователей в роуминге выглядит следующим образом:
- Предприятия торговли – 50%
- Строительная сфера – 30%
- Транспортные компании – 10%
- Промышленные предприятия – 6%
- Агентства недвижимости – 4%
Для выгодного общения в поездках оператор предлагает бизнес-сообществу опции для международного роуминга S, M, или L. Подробности на сайте.