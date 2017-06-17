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Минпромторг РФ приблизил магазины с алкоголем к образовательным учреждениям (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Минпромторг РФ приблизил магазины с алкоголем к образовательным учреждениям (ФОТО)

17 июня 2017, 10:20Экономика
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