Овощи в России подешевеют к 2020 году на 20%: прогнозирует Минсельхоз

Благодаря строительству оптово-распределительных центров в России стоимость овощей снизится в ближайшие три года на 20%, сообщает газета «Известия».

За счет уменьшения посредников с помощью развития ОРЦ произойдет снижение конечной цены сельхозпродукции, считают в Минсельхозе РФ.

Проект создания ОРЦ уже одобрен Правительством. Планируется, что такие центры появятся в 48 регионах России.