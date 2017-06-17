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Овощи в России подешевеют к 2020 году на 20%: прогнозирует Минсельхоз
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Овощи в России подешевеют к 2020 году на 20%: прогнозирует Минсельхоз

17 июня 2017, 11:40Экономика
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