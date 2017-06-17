Овощи в России подешевеют к 2020 году на 20%: прогнозирует Минсельхоз
17 июня 2017, 11:40Экономика
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Цены на отечественные овощи снизятся в России на 20% в течение трех лет: такой прогноз дают в Минсельхозе.
Благодаря строительству оптово-распределительных центров в России стоимость овощей снизится в ближайшие три года на 20%, сообщает газета «Известия».
За счет уменьшения посредников с помощью развития ОРЦ произойдет снижение конечной цены сельхозпродукции, считают в Минсельхозе РФ.
Проект создания ОРЦ уже одобрен Правительством. Планируется, что такие центры появятся в 48 регионах России.
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