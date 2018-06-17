Кушвинская ООО «Молочная Благодать» выплатит штраф в размере 20 тыс. рублей
ООО «Молочная Благодать» в Кушве выплатит штраф за административное правонарушение, допущенное при трудоустройстве бывшего сотрудника ГИБДД.
Прокуратура Свердловской области провела проверку, в ходе которой стало известно, что руководитель организации письменно не уведомил в течение 10 дней начальника межмуниципального отдела МВД «Кушвинский» о подписании с бывшим сотрудником ГИБДД трудового договора, как того требует законодательство.
Возбуждено дело об административном правонарушении по статье 19.29 КоАП РФ «Привлечение к трудовой деятельности бывшего муниципального, государственного служащего с нарушением требований закона».
ООО «Молочная Благодать» должна выплатить штраф в размере 20 тыс. рублей. Также прокурором Кушвы внесено представление с требованием устранить нарушение законодательства о противодействии коррупции, которое находится на рассмотрении, сообщает ИА «УрБК».
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