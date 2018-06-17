Кушвинская ООО «Молочная Благодать» выплатит штраф в размере 20 тыс. рублей

Прокуратура Свердловской области провела проверку, в ходе которой стало известно, что руководитель организации письменно не уведомил в течение 10 дней начальника межмуниципального отдела МВД «Кушвинский» о подписании с бывшим сотрудником ГИБДД трудового договора, как того требует законодательство.