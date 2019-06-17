Акция энергокомпании «Россети» подорожала до 1,5 рублей

Издание «Новые известия» сообщает, что прирост акций был зафиксирован в 10:48 по московскому времени. Так, обычные акции увеличились на 3,5% - до 1,4791 рубля. Привилегированные акции также возросли на 4,3% - до 1,812 рубля.

В конце прошлой недели акции ПАО «Россети» также сделали огромный скачок вверх. По данным на пятницу, 14 июня, обыкновенные бумаги показали прирост в 5,2%, а привилегированные в 4,6%. Кроме того, с начала текущего года акции энергетиков увеличились на 91% и 29% соответственно.