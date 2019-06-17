В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты
Сегодня, 13:38ЭкономикаФото: 1Mediainvest.ru
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В отношении ООО «ФортРос» в Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело о невыплате зарплаты, сообщает УРБК со ссылкой на региональную прокуратуру.
Сюжеты: Нижний Тагил
Согласно данным надзорного ведомства, заявитель проработал в компании с октября 2017 по август 2018, в этот период организация должна была выплатить ему более 94 тысяч рублей, что подтверждено трудовым договором. Однако выплаты произведены не были, при том, что на счете компании имелись средства в данном объеме в указанный период.
Возбуждено уголовное дело по статье «Полная невыплата заработной платы свыше 2 месяцев, совершенная из корыстной заинтересованности руководителей организации».
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