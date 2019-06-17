В Нижнем Тагиле возбуждено уголовное дело из-за невыплаты зарплаты

Согласно данным надзорного ведомства, заявитель проработал в компании с октября 2017 по август 2018, в этот период организация должна была выплатить ему более 94 тысяч рублей, что подтверждено трудовым договором. Однако выплаты произведены не были, при том, что на счете компании имелись средства в данном объеме в указанный период.