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#домахорошо
Владислав Пинаев: «У города другого шанса не будет мост построить. Никогда»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Владислав Пинаев: «У города другого шанса не будет мост построить. Никогда»

Сегодня, 21:27ЭкономикаФото: TagilCity.ru
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