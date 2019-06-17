Владислав Пинаев: «У города другого шанса не будет мост построить. Никогда»

— 4 июня Заксобрание одобрило корректировку областного бюджета, выделив 500 млн рублей в качестве первого транша на мост через Тагильский пруд. Можно теперь говорить, что его точно начнут строить?

— Конечно, финансирование уже есть. Сейчас самое главное — подготовиться к конкурсным процедурам. Проект очень серьёзный. И важно, чтобы у нас не зашла организация, которая не в состоянии будет его реализовать. Нужно очень грамотно подготовить техническое задание. Мы сейчас совместно с Минтрансом прописываем все нюансы, которые могут возникнуть. Но процент, что всё будет хорошо, очень высокий.

— Когда эти деньги поступят в наш бюджет?

— Они по сути уже поступили — лимиты откроют и всё. Всё идет по графику, но тем не менее всегда же в жизни есть форс-мажор, поэтому надо быть к этому готовым. Как в той поговорке: я решил жить тысячу лет, пока всё идет по плану. Так и тут. У нас другого варианта нет, как построить. У города другого шанса не будет мост построить. Никогда.

— Будут общественные слушания. На них ещё будут приниматься пожелания жителей, какие-то корректировки в проекте возможны или уже нет?

— Проект уже прошёл госэкпертизу, поэтому будем двигаться в соответствии с проектом. Уже ближе к делу посмотрим по подсветке, по ограждениям, ещё нюансы возможно придётся внести. Я сейчас считаю самым главным начать строительство — возведение основных конструкций.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

— Ещё на моменте проектирования обсуждался острый вопрос, что будут сложности с жителями частных домов, которые стоят на пути моста. Вы можете подтвердить, что не будет таких проблем, как в парке Народном, посреди которого стоит жилой дом?

— Мы же действуем не в соответствии с какими-то своими хотелками — есть чёткий закон. При реализации таких контрактов мы имеем полное право выкупить участки для муниципальных нужд на условиях обоюдного согласия. Если жители не согласны, мы обращаемся в суд. По всей стране, когда такие проекты реализуются, собственники начинают оценивать своё имущество намного дороже ни с того ни с сего. Но существует оценка, которую утверждает суд. Мы либо предоставляем взамен земельные участки, либо выкупаем их по оценочной стоимости. Поэтому сейчас стараемся со всеми найти общий язык, проблем нет. А чтобы сейчас стартовать, нам вообще ничего не мешает — вся земля уже закреплена за Службой заказчика городского хозяйства.

— Выкуп будет осуществляться за счёт полученных из области денег? Какая необходима сумма?

— Изъятие земель происходит за счёт муниципальных средств, мы в бюджете их зарезервировали. Общую сумму пока не назову. По каждому объекту всё зависит от состояния постройки, но в среднем это около полутора миллионов за участок. Многие соглашаются получить взамен землю в другом месте.

— Как будут развиваться события после публичных слушаний?

— Как только подготовим техническое задание — размещаемся. Публичные слушания сами по себе носят рекомендательный характер. Теоретически, какое бы решение на публичных слушаниях не приняли, дальше решение принимают городские власти. Другое дело, что сейчас президент говорит, что надо обсуждать такие масштабные проекты с населением. Поэтому мы решили не в администрации в маленькой аудитории слушанья провести, а пригласить всех желающих. Наверное, за последние годы это самый главный проект в Нижнем Тагиле, важнее — только строительство станции по водоочистке и водоподготовке.

— У вас развеялись сомнения, что мост через пруд точно нужен?

— Да, мы реально получаем перспективу развития города в дальнейшем. Восточный объезд мы с министром в принципе обсудили, он говорит: «Я уже его в планы начинаю включать». Мы проговорили, чтобы уже не на Покровку дорога вышла, а как минимум в Титановую долину. Это позволит нам вывести грузопоток из центра города, это вообще шикарно. Но самое главное, что мы получаем магистраль, которая у нас дублирует основной выезд из города. Если мы плотину останавливаем на капремонт или что-то ещё происходит с основной развязкой, мост позволит не остановить город, не создать пробки, транспортный коллапс.

Фото: Администрация Нижнего Тагила

— Есть ли понимание, кто будет строить мост? Велись ли с кем-то переговоры, есть ли какой-то фаворит?

— Это всё будет определяться в рамках конкурса. Не так много организаций, которые действительно способны реализовать данный проект. Не организация в духе «давайте мы зайдём, а потом кого-нибудь на субподряде наймём и кто-то нам сделает»… Хотелось бы всё-таки, чтобы участвовали те организации, которые действительно занимаются строительством мостов. На субподряде — дорожники, но по мосту в любом случае должна победить специализированная организация. А так будет конкурс — тут я уже не в праве отказать кому-то.

— Вы изучали рынок?

— Частично изучали, конечно. Это компании, которые Крымский мост строили, которые участвовали в строительстве моста на Дальнем Востоке. Их всего несколько, на самом деле. Самая ближайшая от нас это «Мостотряд-11» из Тюмени. Посмотрим, кто заявится — тот заявится. В Свердловской области вообще нет таких компаний. Последний был Злыгостев (ООО «Мостинжстрой». — Прим. Ред.), который успешно завещал долго жить после строительства моста на Фрунзе у нас в Нижнем Тагиле.

— Сейчас придут 500 миллионов рублей. Куда они будут потрачены, и когда придут остальные деньги?

— Не знаю, куда подрядчик потратит. Но мне кажется, что по срокам с большой вероятностью надо сразу проплачивать металлоконструкции. Я могу ошибаться, будет план производства работ, это уже дело подрядчика. В 2020 году планируется выделение ещё 900 млн, в 2021 году — 1 млрд 200 млн. В сумме это меньше финальной стоимости моста, но у нас бюджет на три года формируется, поэтому в 2022 году проект будет дофинансирован.

— Вероятность того, что мост будет построен раньше 2022 года, минимальная?

— Подрядчику ещё эти деньги освоить надо! У нас сейчас 600 миллионов на БКАД — так у нас с мая две подрядные организации шпарят. Дай бог, чтоб мы все дороги успели закончить. Освоить деньги — это не просто их взять и потратит, а реально выполнить работы. Суммы серьёзные. Мы с этой стройки ещё вылезать не будем, как и отовсюду впрочем.

— То есть мост будет открыт к 300-летию?

— Вы знаете, что завтра будет? Нет? А меня спрашиваете, что будет в 2022 году! План, конечно, есть — ко Дню города надо запускаться, к юбилею. Вы меня можете пытать, но я ж не волшебник и не могу посмотреть в будущее. Давайте для начала отыграем конкурс. Почему? В случае споров закупку на сумму больше миллиарда федеральный ФАС будет рассматривать. Сроки тоже соответственно могут двигаться. Поэтому давайте отыграем конкурс, получим подрядчика и исходя из этого будем дальше разговаривать по строительным работам. Всё может быть, недовольных может быть масса. Не первый и не последний раз, мы и ведь и «Светлый город» отбивали в федеральном ФАСе.

— Губернатор болеет этим проектом, он заинтересован, чтобы это всё не превратилось в долгострой?

— У него сейчас есть другие несколько болезненные темы, но то что он поддерживает — это однозначно, без его поддержки мы ничего не сделали бы. Правительство тоже поддерживает, на уровне Алексея Орлова и Василия Старкова. Реально все понимают: этот объект Тагилу нужен со всех точек зрения.

— Не боитесь, что если Куйвашева вдруг назначат, например, федеральным министром, надо будет заново договариваться с новым главой региона, чтобы финансирование продолжилось.

— У нас же соглашение ещё и с ЕВРАЗом — это некая дополнительная гарантия. Понятно, что завтра может экономика страны рухнуть, кризис случится. Но я ещё раз повторю: я не волшебник, я только учусь. Поэтому всё в нашей жизни может быть, и надо быть всегда готовым ко всему, к любому развитию событий. На сегодняшний день я живу реалиями. Будет проблема — будем решать вопросы снова. Пока на данном этапе полное понимание есть с ЕВРАЗом, с губернатором, с правительством. Поэтому проекту быть — проект реализуем.

— Какова роль ЕВРАЗа в проекте помимо того, что их налоговые отчисления перекидываются на строительство моста?

— Никакой. Но у ЕВРАЗа на сегодняшний день позиция такая: эти деньги должны остаться на территориях муниципальных образований, где они ведут свою деятельность. КГОКа — в Качканаре, НТМК — в Нижнем Тагиле. Поэтому у них есть понимание и поддержка этого проекта. Они же могли сказать: хотим что-нибудь придумать, Ледовый дворец, например, давайте строить. Нет, они поддержали ту инициативу, с которой вышли мы, и сказали «хорошо, мы участвуем в этом проекте, мы вместе идём к его реализации».

Фото: Администрация Нижнего Тагила

— Ранее обсуждалось, что ЕВРАЗ будет поставлять металл для строительства моста.

— Нужно дождаться победителя. Я сторонник того, чтобы задействовать местного производителя. Если такая возможность будет, то конечно надо использовать металл НТМК, однозначно, даже не вопрос.

— Часто бывает, что проект подготовили, смета готова, начались работы… и строители сталкиваются с какими-то сложностями, недочетами проекта, происходит его удорожание. Насколько проект этого моста качественно подготовлен, по вашему мнению?

— Я вас понимаю, как никто другой! Всё, что от нас зависело, я считаю, мы сделали. На сегодняшний день экспертиза пройдена. Конечно, мы можем столкнуться с обстоятельствами непреодолимой силы, с форс-мажором. И мы, кстати говоря, на каждом объекте с этим сталкиваемся. Давайте начнём, там видно будет. Пока всё хорошо.

— В День города в этом году вы планировали закладывать первый камень.

— Если каких-либо оспариваний не будет, то должны успеть, мы прямо день в день идём. Но если будут жалобы в ФАС, понятно, что мы тогда уйдем в некий процесс, посудимся.

— Вы считаете, что первый камень надо закладывать уже с определенным генподрядчиком?

— Конечно. Когда будет законный победитель, мы заключим соглашение, тогда и будем закладывать.

— Это же символическая процедура.

— Мы же не для показухи это делаем.

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— Изначально мост стоил дороже. От чего пришлось отказаться и нет ли у вас по этому поводу сожалений, что стало хуже?

— Сожалений нет. Мы отказались от лишних съездов, заездов, дублёров. Там и так дорога в четыре полосы, зачем еще дублировать? Пока убрали суперподсветку за 150 миллионов, это тоже деньги. Поживём, там видно будет, может будут какие-то другие технологии, или за счёт каких-то других источников сделаем подсветку. Надо жить по средствам, а на сегодняшний день у нас есть средства в размере 3,8 млрд рублей. Поэтому в рамках этого проекта и надо дальше работать. Мы ушли в два этапа: 3,3 миллиарда — это основной, а 400 миллионов — это клеверная развязка. Она будет нужна, когда будет восточный объезд строиться, поэтому она перенесена у нас на второй этап со спокойной совестью. Пока будет примыкание — выезд на Свердловское шоссе как один из лепестков клеверной развязки, чтобы нам потом второй раз к этому не возвращаться.

— Как, по вашему мнению, мост поспособствует развитию территорий с обеих его сторон?

— Дай бог нам сейчас «Леруа Мерлен» добить. У них основное условие, я не знаю почему, будет мост — будем строиться у «Ленты» на ГГМ. Но там парадокс, они ещё и переговоры с DEPO ведут. Потому сейчас что здесь построишь, что здесь построишь — роли никакой уже не играет глобальной. Бизнес уже вопросы начал задавать, привлекательность того земельного участка, который там появляется, она возросла. Бизнесмены готовы вложиться в большой развлекательный комплекс на берегу пруда со стороны Свердловского шоссе. Одно другое потянет. Когда на 2000 машин у DEPO парковку делали, все пальцем у виска крутили. А вы теперь в выходные попробуйте припарковаться там нормально! Смогли же реализовать проект. Я всегда за то, чтобы город делать привлекательным, чтобы в город люди поехали. Не обязательно тагильчане, у нас с вами серовское направление открывается, салдинское полностью, Невьянск, Кировград. Одно дело поехать в Екатеринбург и деньги заработанные оставить там, другое дело оставить деньги здесь, развивая местную территорию.

— А «Лента» не расстраивается, что у них между магазинами сейчас 400 метров будет?

— На самом деле там 4,6 километра будет: 4100 метров дорога, 400 метров мост и 90 метров — маленький мост через железнодорожные пути.

— У вас есть права категории С?

— По-моему, нет.

— Не планируете получить к 2022 году, чтобы проехать по мосту за рулём грузовика, как Владимир Путин на открытии Крымского моста?

— Как президент? Я же не хочу копировать президента, поэтому пойдём пешком с вами прогуляемся там все. Вид с моста будет шикарный, там даже гулять будет хорошо. Просто ходить с Гальянки, просто прогуляться вдоль дороги — уж не такое там будет сильное движение. Мост красиво будет смотреться, а ночью, мне кажется, вообще будет здорово. Немножко в стороне он, конечно…

— Ранее было по проекту три моста, можно достроить…