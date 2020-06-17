С начала года в бюджет Свердловской области на 12% сократились поступления
Сегодня, 15:11ЭкономикаФото: pixabay.com
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К июню 2020 года объем поступивших средств в бюджет Свердловской области сократился на 12% по сравнению с прошлым годом, сообщает департамент информационной политики региона.
Так, согласно сообщению ведомства, к началу июня 2020 года в бюджет поступило 82,7 миллиарда рублей.
Кроме того, администрацией были профинансированы расходы на профилактику и устранение последствий коронавируса, а также на поддержку пострадавшего бизнеса. На это было выделено 7,6 миллиарда рублей. Они были распределены на выплаты медикам, создание дополнительных коек и обсерваторов, а также покупку аппаратов ИВЛ.
Благодаря оптимизации расходов был создан финансовый резерв на сумму в четыре миллиарда рублей для борьбы с коронавирусом.
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