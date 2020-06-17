С начала года в бюджет Свердловской области на 12% сократились поступления

Кроме того, администрацией были профинансированы расходы на профилактику и устранение последствий коронавируса, а также на поддержку пострадавшего бизнеса. На это было выделено 7,6 миллиарда рублей. Они были распределены на выплаты медикам, создание дополнительных коек и обсерваторов, а также покупку аппаратов ИВЛ.