Свердловским властям отказывают в приобретении госпиталя им. Тетюхина в Нижнем Тагиле

По словам Дмитрия, данный вариант рассматривался правительством сразу после того, как его отец скончался.

Он рассказал, что ему важнее, чтобы центр продолжал оказывать помощь. Кроме того, госпиталь уже недосчитывается 190 миллионов рублей.

Это прямые потери. Идет целенаправленное разорение госпиталя — так государственная медицина борется с конкурентами,рассказывает Дмитрий Тетюхин.

Он отметил, что если власти получат долю его отца, то в Нижний Тагил приедет новый управленец. Он начнет «устанавливать свои порядки».

Еще Дмитрий рассказал, что планируется запуск второй очереди клиники. На данный момент, чтобы реализовать проект, не хватает гарантии загрузки.