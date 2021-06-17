123 млн рублей выделено для стабилизации цен на продукты в Свердловской области

Для поддержки местного производителя при производстве и реализации рафинированного подсолнечного масла на возмещение части затрат будет выделено свыше 74 млн рублей из средств регионального бюджета. Данная мера позволит сдержать рост оптовых и розничных цен, считает губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.
Для того, чтобы цена за литр произведенного подсолнечного масла при передаче в торговлю не поднималась более чем на 95 рублей за литр, производителям будет компенсировано 10 рублей 23 копейки за литр.
60 миллионов рублей ранее выделялось предприятиям хлебопекарной и мукомольной промышленности региона для стабилизации цен на хлеб, сообщает департамент информационной политики по Свердловской области.
Напомним, с 5 июня до 1 сентября из страны запрещен экспорт гречихи и изготовленной крупы из нее во избежание роста цены на рынке страны.