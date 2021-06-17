Суд разрешил ЦБ принудительно ликвидировать уральский банк «Нейва»

В связи с этим все дела банка будут переданы его ликвидатору. В данном случае его функции выполняет представитель агентства по страхованию вкладов.
Лицензии банк «Нейва» был лишен за неоднократные нарушения требований законодательства в области легализации и отмывания доходов, полученных преступным путем.
Расчеты с кредиторами планируется начать после того, как будет согласован с Банком России промежуточный ликвидационный баланс. Для получения средств должно быть подано заявление или требование на выплату. При этом, если в ходе ликвидации будет выявлен недостаток стоимости имущества, то заявление о банкротстве будет передано суду.
Напомним, банк «Нейва» был лишен лицензии 16 апреля. На данный момент сокращены более половины сотрудников. 117 человек ушли, еще 135 находятся в режиме временного простоя. Всего в штате числится 365 человек. Также закрыто большинство офисов на территории России. 667 вкладчиков банка подали заявки на включение в реестр кредиторов. В общей сложности сумма требований составляет 1,9 миллиарда рублей.