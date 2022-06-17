Coca-Cola заявила о полном уходе с российского рынка

Клиенты выкупают последние запасы со складов. В частности, с прилавков исчезнут Coca-Cola, Fanta, Sprite, BonAqua, Burn, Fuzetea, Rich, Schweppes, Powerade и так далее, пишет Reuters.
В начале марта представители компании заявляли о приостановке работы. Однако позднее гендиректор компании Джеймс Квинси говорил, что Coca-Cola может полностью уйти из России.
В отчете за первый квартал дистрибьютор сообщал, что приостановил поставку сиропа в марте, а также сократил присутствие на российском рынке. Планируется сосредоточиться на выпуске местных брендов, пишет РБК.
Ранее зампред правительства Подмосковья Георгий Филимонов заявлял, что компания начала выпускать напитки под брендом Funky Monkey. По его словам, стоимость окажется на 10-15% ниже, чем у продукции зарубежного производителя.