Куйвашев анонсировал строительство «умных» домов в Свердловской области

Вместе с тем, по словам губернатора, среди свердловчан все более востребованными становятся не обычные, а «умные» дома. Встроенные в них автоматизированные системы существенно упрощают быт жильцов. Евгений Куйвашев отметил, что с учетом популярности подобных решений они все чаще будут использоваться при строительстве, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.