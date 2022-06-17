Куйвашев анонсировал строительство «умных» домов в Свердловской области

Губернатор заявил о подобных намерениях в ходе участия в работе Петербургского международного экономического форума. По его наблюдениям, в Свердловской области большой популярностью пользуются каркасные дома заводского производства, собираемые «под ключ». Они составили значительную долю из 1,3 миллиона м² малоэтажного жилья, сданного в минувшем году.
Вместе с тем, по словам губернатора, среди свердловчан все более востребованными становятся не обычные, а «умные» дома. Встроенные в них автоматизированные системы существенно упрощают быт жильцов. Евгений Куйвашев отметил, что с учетом популярности подобных решений они все чаще будут использоваться при строительстве, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.