Пять домов будут капитально отремонтированы в Нижнем Тагиле до конца года

В текущем году ремонт будет проведен на проспекте Вагоностроителей, 21, улице Газетная, 74, улице Зои Космодемьянской, 21, улице Карла Маркса, 83 и улице Орджоникидзе, 22.
В мае регоператор провел электронный аукцион, по итогам которого был заключен контракт с ЗАО «Стройкомплекс». Компании предстоит провести все работы.
На объекты сотрудники уже приступили. На данный момент на проспекте Вагоностроителей, 21 обновляется фасад. Его готовность составляет 20%. В других домах проводится ремонт крыш. Они уже сделаны на 5%. А на Карла Маркса, 83 проводится замена систем электроснабжения, сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.
По словам главы города Владислава Пинаева, подрядчик уже не первый раз принимает участие в программе капремонтов. Специалисты «Стройкомплекса» являются опытными профессионалами, которые делают работу не только в срок, но и качественно. Мэр выразил уверенность, что и в этот раз компания не подведет.