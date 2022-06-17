Пять домов будут капитально отремонтированы в Нижнем Тагиле до конца года

По словам главы города Владислава Пинаева, подрядчик уже не первый раз принимает участие в программе капремонтов. Специалисты «Стройкомплекса» являются опытными профессионалами, которые делают работу не только в срок, но и качественно. Мэр выразил уверенность, что и в этот раз компания не подведет.