Расходы бюджета Нижнего Тагила в 2021 году составили 16,9 млрд

Всего в бюджет Нижнего Тагила в 2021 году поступило 17,1 млрд рублей, он исполнен на 100,5%. Из городской казны было израсходовано 16,9 млрд рублей.

На долю налоговых и неналоговых доходов пришлось 28% — 4,7 млрд рублей. 12,3 млрд рублей (72%) составили межбюджетные трансферты. При этом объем дорожного фонда составил 2,7 млрд, он исполнен на 102,7%. Также своевременно производилось финансирование на потребности в рамках 12 муниципальных программ. Исполнение публичных обязательств составило 96,7%. Муниципальный долг к концу 2021 года снизился почти на 4 млн рублей, до 1,1 млрд рубля. Это 33,6% объема от налоговых и неналоговых доходов, то есть соблюдены нормы бюджетного законодательства, рассказала на заседании гордумы по соцполитике начальник финансового управления администрации Нижнего Тагила Марина Кудрявцева. Она отметила, что в прошлом году произошло изменение в структуре муниципального долга. 363 миллиона рублей были замещены на бюджетное кредитование из областного бюджета. Напомним, до 20,2 млрд рублей был увеличен бюджет Нижнего Тагила на 2022. Основная часть денежных средств пойдет на реализацию проектов управлениями горхозяйства и образования, а также проведение избирательной кампании по выборам депутатов в гордуму. Бюджет Нижнего Тагила увеличен до 20,2 миллиарда

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