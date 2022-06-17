Стенд БСК на ПМЭФ с анимированной упаковкой соды привлек большое внимание

Стенд АО «Башкирская содовая компания» (БСК) вызвал неподдельный интерес и стал самым популярным на площадке ПМЭФ-2022. При входе в павильон гостей встречала анимированная пачка пищевой соды, которая на фоне природных пейзажей Башкирии смешивала в миске различные компоненты, парила в воздухе и улетела в космос.

Также в 3D-формате для посетителей павильона была предоставлена возможность увидеть все этапы производства соды, а также узнать о ее назначении. Об этом пишет mkset.ru. Кроме колоритного стенда, лидер отечественного химпрома представил на ПМЭФ результаты своей работы, в том числе проекты по импортозамещению. Так, отмечается, что к концу 2023 года БСК планирует занять 10-15% рынка по производству стирального порошка в РФ. Компания уже объявила о начале производства моющих средств. Специалисты отмечают, что «дочка» БСК, компания «Эколь», уже в четыре раза нарастила объемы производства стирального порошка, тем самым увеличив свою долю на рынке до 7%. В ходе дискуссий на пленарных сессиях, глава БСК отметил, что учитывая нынешнюю ситуацию и колоссальное санкционное давление, предприятие продолжает эффективно работать, с сохранением объемов производств. Также на предприятии остался неизменным объем социальных гарантий, предусмотренных коллективным договором, тем более они сегодня расширены и в полной мере исполняются, добавил Давыдов. Согласно отчету по результатам финансовой деятельности в ушедшем году БСК увеличила производство бикарбоната натрия на 18% — до 218 тыс. тонн, а производство ПВХ — до 269 тыс. тонн. Кроме того, в компании отметили, что выручка БСК превысила 58,9 млрд рублей, прибыль — 15 млрд рублей, а средний рост зарплаты у наемных работников в компании составил 16%. «Это лучшие показатели за всю 70-летнюю историю предприятия», — подчеркнул Давыдов.

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