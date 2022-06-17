Стоимость оборудования исключена из сметы на ремонт Молодежного театра в Тагиле

Из-за роста цен стоимость оборудования исключена из сметы на ремонт Молодежного театра в Нижнем Тагиле. Закупка на реконструкцию будет объявлена в третий раз.

Начало ремонта Молодежного театра сильно затрудняет поднятие цен. Конкурс на реконструкцию здания будет объявлен в третий раз в ближайшее время, так как на предыдущие два аукциона никто не заявился. Удорожание произошло практически на 100 миллионов рублей, из которых 80 миллионов — это оборудование, а 20 миллионов — стройматериалы. Поэтому была полностью переделана вся документация, сейчас она проходит экспертизу, из сметы было убрано оборудование, рассказал на заседании гордумы замглавы Нижнего Тагила по соцполитике Валерий Суров. Он отметил, что 194 миллиона, которые выделены на ремонт театра на 2022 год, необходимо освоить. Госэкспертиза будет проходить параллельно с поиском подрядчика. Напомним, на ремонт Молодежного театра на улице Ильича, 37 выделено 317,4 миллиона рублей. По проекту предусмотрен капитальный ремонт самого здания театра, а также мастерской и сварочного поста. 317,4 млн выделено на ремонт Молодежного театра в Нижнем Тагиле

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