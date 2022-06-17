Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Свердловской области

Указ губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, подписал еще в прошлом году, сказано в документе, размещенном на официальном портале правовой информации.
Так, например, на вывоз мусора оплата в северной части Свердловской области, стоимость услуг выросла на 7,62 рубля. Получается, что для проживающих в многоэтажных домах свердловчан цена на услугу составит 128,85 рубля с человека, а в частных домах — 144,8 рубля.
Напомним, в последний раз тарифы на оплату коммунальных услуг обновлялись в августе 2020 года.