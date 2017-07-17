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Ассоциация НПФ России нашла способ увеличения пенсий на 10 000 рублей в год
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Ассоциация НПФ России нашла способ увеличения пенсий на 10 000 рублей в год

17 июля 2017, 17:35Экономика
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