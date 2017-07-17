Франшиза игровых центров ExitWorld

Команда международного уровня ExitWorld занимается развлекательными центрами, которые предоставляют клиентам современные развлечения — квесты. Квесты бывают разных форматов, например, наиболее популярны выйти из комнаты, прятки в темноте и многие другие.

Самый первый развлекательный центр от компании exitworld.com был открыт в столице три года назад, его площадь составила 1000 м.кв. В настоящее время с помощью российской франшизы задействованы квест-проекты и в других городах России.

Что содержит пакет документов на квест?

В пакет документов на игру включены:

сюжет игрового процесса (что должны делать игроки, чтобы прийти к победе);

3d-план визуализации игры либо фотоснимки игрового процесса;

стандартный план игры;

все нюансы по строительству и декору игровых помещений (окна и офисная отделка здесь не нужна, требуется наличие отдельного входа с круглосуточным входом);

сметная документация (ведомости объемов работ, непосредственно сметный расчет и список необходимого комплекта реквизитов;

основные правила для администраторской группы касательно сборки стандартной игры;

планировка электроприборов и электропроводки с размещением розеток, выключателей в стандартной квест-комнате.

ExitWorld работает с крупными развлекательными центрами, где можно пройти квест-игры. Причем можно сделать это с коллегами по работе, друзьями, знакомыми, большой компанией, детьми. Так вы сделаете свой отдых интересным и увлекательным.

Используя франшизу игрового центра, вы сделаете свой бизнес прибыльным и доходным!

Основные достоинства

Квесты по франшизе игровых центров являются комплексным развлекательным продуктом;

По франшизе вы получите все документы для начала строительства;

По франшизе вы сможете построить готовый игровой центр в любом городе;

По франшизе игрового центра вы получите собственную систему для управления бизнес-проектом;

Франшиза предоставляет готовый бренд, отличную репутацию и готовые материалы для рекламной кампании;

По франшизе вы сможете получить эксклюзивное развлечение на весь город.

Требования к помещению

Окна и офисная отделка здесь не нужна, требуется наличие отдельного входа с круглосуточным входом. Возможно, это будет цокольный этаж, подвальное помещение с вентиляцией. Потолки должны быть высотой 2,7-2,9 м. Площадь одной квест-комнаты не менее 35 м.кв.

Предпочтительна такая планировка – общий зал на входе и из него вход в квест-комнату. Также квест может иметь один вход и выход либо разные.