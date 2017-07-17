Франшиза игровых центров ExitWorld
На сегодняшний день квесты являются довольно популярным видом развлечения. Сейчас посещение квест-комнат сродни походу в кино или игровой зал. При этом квест-комнаты - это хороший способ начать свое дело.
Команда международного уровня ExitWorld занимается развлекательными центрами, которые предоставляют клиентам современные развлечения — квесты. Квесты бывают разных форматов, например, наиболее популярны выйти из комнаты, прятки в темноте и многие другие.
Самый первый развлекательный центр от компании exitworld.com был открыт в столице три года назад, его площадь составила 1000 м.кв. В настоящее время с помощью российской франшизы задействованы квест-проекты и в других городах России.
Что содержит пакет документов на квест?
В пакет документов на игру включены:
- сюжет игрового процесса (что должны делать игроки, чтобы прийти к победе);
- 3d-план визуализации игры либо фотоснимки игрового процесса;
- стандартный план игры;
- все нюансы по строительству и декору игровых помещений (окна и офисная отделка здесь не нужна, требуется наличие отдельного входа с круглосуточным входом);
- сметная документация (ведомости объемов работ, непосредственно сметный расчет и список необходимого комплекта реквизитов;
- основные правила для администраторской группы касательно сборки стандартной игры;
- планировка электроприборов и электропроводки с размещением розеток, выключателей в стандартной квест-комнате.
ExitWorld работает с крупными развлекательными центрами, где можно пройти квест-игры. Причем можно сделать это с коллегами по работе, друзьями, знакомыми, большой компанией, детьми. Так вы сделаете свой отдых интересным и увлекательным.
Используя франшизу игрового центра, вы сделаете свой бизнес прибыльным и доходным!
Основные достоинства
- Квесты по франшизе игровых центров являются комплексным развлекательным продуктом;
- По франшизе вы получите все документы для начала строительства;
- По франшизе вы сможете построить готовый игровой центр в любом городе;
- По франшизе игрового центра вы получите собственную систему для управления бизнес-проектом;
- Франшиза предоставляет готовый бренд, отличную репутацию и готовые материалы для рекламной кампании;
- По франшизе вы сможете получить эксклюзивное развлечение на весь город.
Требования к помещению
Окна и офисная отделка здесь не нужна, требуется наличие отдельного входа с круглосуточным входом. Возможно, это будет цокольный этаж, подвальное помещение с вентиляцией. Потолки должны быть высотой 2,7-2,9 м. Площадь одной квест-комнаты не менее 35 м.кв.
Предпочтительна такая планировка – общий зал на входе и из него вход в квест-комнату. Также квест может иметь один вход и выход либо разные.
С ExitWorld вы сделаете свой бизнес прибыльным и доходным!