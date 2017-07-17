С плохой кредитной историей не берут на работу

Все чаще кадровые агентства страны говорят о необходимости заключения партнерских договоров с бюро кредитных историй. Потому, что работодатели не хотят принимать сотрудников с плохим финансовым прошлым.

Казалось бы, работодателю не должно быть никакого дела до долгов работника. Но, тем не менее, этот интерес только растет.

Кредитная история стала богатейшим источником данных не только финансового плана, но и нравственного, - говорит Алина Васнецова, работник одного из крупных кадровых агентств. – Тут данные не только о кредитах и просроченных платежах, но и об алиментах, задолженности за ЖКУ, неоплаченных штрафах ГИБДД.

Ищут честных, без мат.проблем

Кредитным досье соискателей интересуются работники службы безопасности большинства предприятий, где вакансии предполагают работу с деньгами или ценным имуществом компании. Особое внимание - бухгалтерам, руководителям отделов и директорам, работникам хозяйственных подразделений, торговых предприятий. Финансовые организации проверяют кредитное прошлое специалистов сами. Есть интерес к долгам соискателей у силовых структур: плохая кредитная история противоречит их кодексам чести. Злостные должники часто идут на сокращение.

Однако есть организации, которые с недавнего времени проверяют всех сотрудников подряд:

Мы приняли водителя, - рассказывает Олег Оленин, работник одного из охранных предприятий. - Он проработал немного: занял у многих деньги, после чего быстро уволился. А нас потом долго осаждали по рабочим телефонам коллекторы, которые хотели взыскать с него долги в банке. Почти срывали работу.

О чем говорит кредитная история

Работодатели ищут в кредитной истории признаки мошенничеств и отметки о банкротстве - это прямые показатели того, как человек обращается с чужим имуществом. Принимаются во внимание просрочки платежей, количество долгов, их виды. Однако эти факторы могут толковаться безопасниками компаний как негативно, так и позитивно:

Если, к примеру, соискателем был взят кредит или займ, но по нему 3 месяца не платили, значит, деньги предприятия ему доверять нельзя.

Если по долгу вносятся платежи с просрочками до месяца-двух, - есть повод спросить о причинах перебоев. Забывчивость как причина не будет на руку будущему сотруднику, а вот финансовые сложности могут охарактеризовать человека как честного и ответственного, исполняющего свои обязательства во что бы то ни стало.

Большое количество долгов говорит о неумении человека планировать свои расходы. Крупные долги (ипотека, автокредит) - о доверии ему банков и о том, что он заинтересован в постоянной работе, выполнении большого объема обязанностей для того, чтоб получать больше.

Мнение эксперта

Эксперты говорят, что у россиян есть право опротестовать проверку своей кредитной истории работодателем:

Ни одна компания страны не имеет права проверять кредитную историю гражданина без его письменного согласия, - рассказывают специалисты крупного финансового сервиса онлайн-займов «Робот Займер». - Но если согласия не давать, то в должности откажут наверняка: значит, человеку есть, что скрывать. Записи из кредитной истории никак не удалить, за исключением соответствующего решения суда, если будет признана ошибка кредитора.

По словам экспертов, порядка 40 % кредитных историй граждан испорчены. А это значит, что их владельцы будут получать отказ работодателей в соискании хорошей должности. По крайней мере, до тех пор, пока не выплатят старые долги и не зарекомендуют себя как хорошие заемщики по новым долговым обязательствам.

Лариса Мешкова,